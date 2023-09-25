Память выпускника Александра Чупракова почтили в школе Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В хабаровской школе №33 почтили память Александра Чупракова, выпускника учебного заведения. Его имя увековечили на парте Героя.

Гвардии старший матрос Александр Сергеевич участвовал в спецоперации. За неполный месяц за его плечами оказалось немаленькое количество подвигов: он спас командира и помог сослуживцам. В школе, где он учился, открыли парту Героя в его честь.

- Подвиги наших героев не будут забыты. В Городе воинской славы Хабаровске их имена увековечены в названиях улиц, на памятных стелах и мемориальных досках. И акция «Парта Героя» проводится для того, чтобы сформировать у школьников уважение к истории своей страны, к людям, в чьей жизни было место подвигу и добрым делам, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Родился Александр в Шимановске Амурской области. В 2003 году, когда ему было три года, семья перебралась в Хабаровск. В 2018-м по собственной инициативе пошел в армию, где решил остаться. Его помнят смелым, ответственным, добрым и заботливым. За храбрость и отвагу Александра Чупракова наградили государственной наградой. Он получил орден Мужества посмертно. Он погиб 21 марта прошлого года, за месяц до своего дня рождения. Ему бы исполнилось 22 года.

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