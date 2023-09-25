Больше 123 тысяч детей отдохнули в детских лагерях Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги летней оздоровительной кампании. Заседание межведомственной комиссии провел зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Минувшим летом в детских лагерях отдохнули 123 тысячи детей от шести до 18 лет - это чуть больше 80 процентов от всех хабаровских школьников. Свои двери для них открыли 418 организаций: 16 загородных, 372 лагеря, которые ребята посещают днем, 29 трудовых и один палаточный.

Всего за лето реализовали больше 250 профильных проектов. В них приняли участие пять вузов и 16 колледжей.

- Благодаря участию в федеральной программе в этом году возведено четыре новых корпуса по 52 места в каждом. Это позволило увеличить количество отдохнувших детей в дружине имени Бонивура КДЦ «Созвездие» и центре «Шарголь» Комсомольска-на-Амуре, - сказал Евгений Никонов.

Также в лагерях отдохнули больше 600 детей военных и мобилизованных. Напомним, родителям частично компенсируют стоимость путевки. На выплату имеют право родители детей 6-18 лет, постоянно проживающих в регионе. Компенсацию можно получить до 1 ноября текущего года. Если же оплатить путевку после этой даты, то компенсация придет уже в следующем году. Доход семьи при этом не учитывается.

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