Хотел купить для работы: комсомольчанин отдал 1,5 миллиона мошенникам, пытаясь купить автомобиль

Бизнесмен из Комсомольска потерял 1,5 миллиона при покупке машины для работы Фото: Даниил ОПАРИН

Очередной жертвой аферистов стал 59-летний предприниматель из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина хотел купить машину для работы, а в итоге остался без денег.

Объявление о продаже авто комсомольчанин нашел в интернете. Его разместила компания, которая занималась доставкой машин из-за границы. Он связался с ними в мессенджере, договорился о предоплате и даже заключил договор о покупке иномарки на аукционе. Также уточнили, что конечная стоимость машины будет определена после проведения торгов.

Мужчина перевел часть денег, взамен получил фото новенькой иномарки, которую он якобы купил. От предпринимателя потребовали еще оплаты.

- После чего собеседник потребовал от комсомольчанина полную стоимость и оплату доставки транспортного средства из-за рубежа. Заявитель выполнил все указания незнакомца. Как только деньги в размере 1,49 миллиона рублей поступили на указанный счет, злоумышленник перестал выходить на связь. Автомобиль жителю Города юности так и не был доставлен, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас полиция ищет мошенников, заведено уголовное дело. Аферистам грозит десять лет колонии.

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