Цены на проезд в автобусах вырастут в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске меняют стоимость проезда в некоторых городских маршрутах. Речь идет об автобусах №№ 26-2, 81-1, 83, 83П-1 и 89. О новых тарифах сообщает управление промышленности, транспорта и связи. Изменения вступают в силу только в следующем месяце, пока хабаровчане могут ездить по городу по старым ценам.

ЦЕНЫ В АВТОБУСАХ ХАБАРОВСКА

Так, в автобусах, которые обслуживает индивидуальный предприниматель А. М. Трофименко, стоимость проезда составит 45 рублей. Это 21-1 маршрут. Новую стоимость придется платить с 11 октября 2023 года.

ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ

В маршрутах ООО «Дальневосточная автотехническая экспертиза» на регулярные перевозки в автобусах №№ 26-2, 83, 83П-1 стоимость составит также 45 рублей. Изменения вступают в силу с 16 октября.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ В АВТОБУСАХ ХАБАРОВСКА

С этого же дня изменяется тариф в автобусах по маршруту № 89, с 21 октября - в автобусах № 81-1. Их обслуживает индивидуальный предприниматель Н. А. Гасанов. Стоимость проезда составит также 45 рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.