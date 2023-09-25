Обменять мелочь на купюры предлагают жителям Хабаровского края Фото: ИВАНОВА Диана

В Хабаровском крае стартовала «Монетная неделя», во время которой местные жители смогут обменять мелочь на купюры, оплатить коммуналку или зачислить мелочь на карту. Акция началась 25 сентября и продлится до 8 октября.

По подсчетам специалистов, сейчас в обороте находится почти 71,8 миллиарда монет. Если разделить их между всеми жителями страны, то каждому достанется по 500 штук - это примерно 850 рублей. Только большая часть так и оседает в копилках, не возвращаясь в оборот.

- Монетами наравне с бумажными деньгами мы пользуемся ежедневно. Однако многие считают неудобным носить с собой тяжелую мелочь, и она оседает в копилках, не возвращаясь в кассы магазинов. Между тем торговые организации испытывают недостаток в мелких деньгах. Такая акция поможет вернуть скопившиеся монеты в оборот и сократить затраты на их чеканку, - рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.

Принести в банк можно любое количество монет, ограничений по их числу нет. Некоторые банки предлагают клиентам за это бонусы или сувениры. Принимают они мелочь, выпущенную за последние 26 лет, с 1997 года. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

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