Не хотел учиться: полиция задержала комсомольчанина с поддельными правами

За использование липовых прав осудят жителя Комсомольска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комсомольске-на-Амуре приговора суда ждет мужчина. Его накажут за использование поддельных водительских прав. Мужчину инспекторы ГИБДД остановили на улице города Юности в июле. Он ехал за рулем лекговушки. Правда, его удостоверение вызвало у полиции сомнения. И они оказались не напрасными.

- Результаты проверки по базе данных показали, что документ с указанным номером никогда не выдавался. Полицейские изъяли удостоверение и направили его на экспертизу, которая показала, что оно является поддельным, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина рассказал, что купил права в интернете за 25 тысяч рублей. В автошколе до этого он никогда не учился.

Против него завели уголовное дело. Его расследование закончено, и материалы переданы в суд. Комсомольчанину грозит год колонии. Против него избрали обязательство о явке.

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