Проверить детскую воду смогут жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Продукты, которые производят в Хабаровском крае, проверяют в регионе через систему «Честный знак». С 1 сентября проверку будет проходить и детская вода, которую продают в магазинах региона.

Чтобы маркировать продукцию, предприятиям нужно зарегистрироваться в системе и заказать для нее коды, которые будут наносить на продукцию, а потом ввести ее в оборот. Если последний пункт не соблюден, то это нарушение, за которое предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.

- С помощью мобильного приложения «Честный знак» любой обладатель смартфона может просканировать QR-код на упаковке и отследить путь каждой единицы товара от места производства до прилавка. Таким образом государственная система маркировки является эффективным инструментом обеления рынка и защищает граждан от контрафакта, - рассказали в министерстве сельского хозяйства.

С 1 октября маркировать придется пиво и слабоалкогольные напитки в стекле. Их производят 24 предприятия, среди которых два филиала крупных компаний. А с 1 декабря коды должны быть на некоторых безалкогольных. Лимонады, компоты, морсы, нектары, соки и сокосодержащие напитки производят 20 предприятий. Всего с начала года произведено 1220,2 тысячм декалитров безалкогольных напитков.

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