Небольшие дожди ожидаются в Хабаровском крае 26 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Хабаровского края подготовили прогноз погоды на 26 сентября. Во второй день недели в регионе будет прохладно, местами - с небольшими дождями. Так что следует вытаскивать теплые куртки и свитера, чтобы не переохладиться.

В Хабаровске пройдет небольшой дождь. Ночью - семь-девять градусов тепла, днем потеплеет на 10 градусов. Ветер с юга усилится до девяти метров в секунду.

В южных районах тоже ожидается небольшой дождь. Ночью ожидается от семи до 12 градусов тепла, а вот в некоторых местах будет от минус одного до плюс четырех. Днем ожидается 17-22 градуса выше нуля, где-то - 12-17 градусов. Ветер южный, до 12 метров в секунду.

В центре региона будет сухо везде, кроме Нанайского, Хабаровского и Верхнебуреинского районов. Там ожидаются недолгие дожди. Ночью от шести до 12 градусов, местами от минут одного до плюс четырех, днем - от 16 до 21 градуса выше нуля. Где-то будет прохладнее - 11-16 градусов. Ветер до 11 метров в секунду различных направлений.

На севере без осадков. Небольшой дождь пройдет в Тугуро-Чумиканском районе. Ночью от минус двух до плюс 10, днем - от семи до 19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду с разных сторон света.

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