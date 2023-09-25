Работу на неделю остановит Генконсульство КНР в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Хабаровского края предупредили о том, что генеральное консульство КНР в Хабаровске приостановит свою работу. Обратиться туда не получится в течение недели. Причина - китайские праздники.

Ограничение распространится на период с 29 сентября по 6 октября. В это время генконсульство не будет принимать документы, а также оформлять визы. Это связано с Праздником середины осени - его китайцы празднуют 15 числа восьмого месяца по лунному календарю, но зачастую он выпадает на 20-е числа сентября. Обычно в этот период жители страны отдыхают три дня. Кроме того, в Китае отметят День образования КНР, который отмечается 1 октября.

Снова обратиться к специалистам хабаровчане смогут уже 9 октября: 7 и 8 числа выпадают на субботу и воскресенье. А в понедельник ведомство снова начнет работать в полную силу.

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