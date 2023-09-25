Профильная смена «Содружество Орлят России» завершилась в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закончилась профильная смена «Содружество Орлят России». Она проходила с 18 по 24 сентября в центре «Созвездие». В ней приняли участие 110 школьников третьих и четвертых классов и восемь учителей начальных классов.

Программа была создана в 2021 году. Во время нее участники получают новые знания и навыки, развивают патриотическую активность и вносят вклад в развитие страны и региона.

- Тематическая смена объединила учеников-активистов, прошедших конкурсный отбор. Очень важно, что ребята приехали вместе со своими учителями. На смене они закрепили навыки командной работы, нашли новых друзей и стали частью большого российского движения «Движение Первых», - рассказали в министерстве образования Хабаровского края.

Во время смены ребята прошли «Большое орлятское путешествие» по семи направлениям. Для них провели деловые игры, викторины и различные мероприятия. Для педагогов провели мастер-классы, учителя посмотрели, как идет работа над некоторыми проектами.

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