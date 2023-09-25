Расписание электричек изменилось в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае изменилось расписание движения пригородных электричек. Как сообщает министерство транспорта региона, теперь поезда будут отправляться и прибывать гораздо раньше.

Изменения коснутся работы электричек в определенные даты. Иначе пассажирский транспорт будет ходить 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 октября. Так, маршрут №6803 «Хор - Хабаровск-1» отправится раньше расписания ровно на час, так же, как и поезд №6804 «Хабаровск-1 - Хор».

Жители, которые хотят воспользоваться электричкой №6808 «Хабаровск-1 - Хор», должны запомнить, что она поедет раньше на час и 11 минут. А вот электричка №6807 «Хор - Хабаровск-1» уедет от начальной станции на 35 минут раньше привычного расписания.

Также 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 октября меняется расписание электрички №6801 «Вяземская - Хабаровск-1». Она уходит раньше расписания на 40 минут.

С обновленным точным расписанием можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика АО «Экспресс Приморья» или в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам».

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