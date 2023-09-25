Банковский офис нового формата открылся в Хабаровске

Фото: ПАО «ВТБ»

В инновационном отделении большинство операций автоматизировано и переведено в цифру, отсутствуют стойки и перегородки, сотрудники свободно перемещаются по офису, обслуживая клиентов при помощи ноутбуков. Современный дизайн, яркие цветовые решения и кофе-зона создают дружественную атмосферу диалога.

Фото: ПАО «ВТБ»

Первый в городе «умный офис» открыл ВТБ: отделение будет обслуживать частных лиц и предприятия. Оно расположено в самом центре города, в одном здании с офисом для состоятельных клиентов: это позволит руководителям компаний - корпоративных клиентов ВТБ решать одновременно личные и производственные вопросы банковского обслуживания.

- В основе концепции наших «умных офисов» - персональное внимание к посетителям. Мы пристально следим за тем, как наши клиенты используют банковские услуги: исследования показывают, что для значительной их части возможность получить профессиональную консультацию при личном визите в банк по-прежнему очень важна. Поэтому ВТБ развивает свою физическую сеть, открывая новые и совершенствуя существующие отделения. Офис нового формата, открытый в Хабаровске после модернизации, будет особенно удобен собственникам, руководителям компаний и индивидуальным предпринимателям: решив вопросы предприятия, они смогут без лишних затрат времени получить здесь же личное обслуживание в пространстве для состоятельных клиентов, - прокомментировал вице-президент, управляющий филиалом ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.

Фото: ПАО «ВТБ»

Высокую скорость обслуживания в «умном офисе» обеспечивают система электронной очереди и круглосуточно доступные ресайклинговые банкоматы, в которых можно проводить операции, используя QR-код.

Современный стандарт мультиформатного офиса ВТБ стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».