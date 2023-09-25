Кулаком в лицо, ногой в спину: в Николаевске осудили двоих мужчин за нападение на полицейских

За избиение полицейских осудили двоих мужчин в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Николаевске-на-Амуре приговор суда выслушал 33-летний мужчина. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В мае мужчина, изрядно выпив, сел за руль. К слову, прав у него не было - водителя лишили удостоверения. В таком состоянии его остановили полицейские.

- Во время оформления документов об административном правонарушении водитель стал препятствовать законной деятельности сотрудников ГИБДД, в том числе нанес удары кулаком по лицу представителя власти, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года.

К слову, это не единственный приговор. В том же Николаевске по этой же статье осудили еще 26-летнего мужчину. Днем 5 июня к дому на Сибирской улице приехал участковый: ему поступило сообщение о драке в подъезде. Полицейский пытался угомонить мужчину, отвезти его в отделение. Но тот отказался и ударил стража порядка рукой по лицу, ногой по голове и телу. У правоохранителя зафиксировали травмы.

Этот мужчина получил 2,5 года условно с испытательным сроком в три года.

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