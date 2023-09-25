Федеральный розыск в 19 лет: молодого парня задержали в Хабаровске

Молодого парня в федеральном розыске задержали в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице арестовали 19-летнего парня. В своем молодом возрасте житель Железнодорожного района уже находился в федеральном розыске за кражу. Молодого человека задержали около своего дома.

- В апреле нынешнего года он нашел чужую банковскую карту и оплатил в различных магазинах покупки на сумму порядка 10 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Молодого человека нашли за сутки после того, как в полицию поступило заявление от потерпевшего. Против него завели уголовное дело по статье «Кража». Хабаровчанину грозит до шести лет колонии.

По делу утвердили обвинение, расследование закончилось, материалы передали в суд. Только вот парень не стал приходить на заседания и попытался сбежать. Поэтому его и объявили в розыск с заочным изменением ему меры пресечения на заключение под стражу. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе.

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