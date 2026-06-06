12 пожаров ликвидировали за сутки в Хабаровском крае

Фото: Ольга Григорьева

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 12 техногенных пожаров, из них 7 случаев — в жилых помещениях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В Хабаровске на улице Строительной пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в трёхэтажном офисном здании. Причина — замыкание силового электрокабеля, вызвавшее загорание прилегающей деревянной конструкции стены на площади 3 м.кв. Здание было обесточено, пожар оперативно потушен. До прибытия спасателей из офиса эвакуировались 8 человек. Пострадавших нет, причины уточняются дознавателями МЧС России.

Кроме того, пожарные дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП, спасатели МЧС России дважды привлекались для проведения аварийно спасательных работ. На маршрутах находятся 4 туристские группы (всего 48 человек, включая 6 детей). На всей территории края действует особый противопожарный режим.

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