В Хабаровске водитель сбил двух женщин, одна из них скончалась на месте

Фото: Таисия Субботина

В Хабаровске, в районе дома 9 на улице Калараша, водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на двух пешеходов. Водитель — мужчина 2003 года рождения — двигался задним ходом и не заметил женщин на проезжей части, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Одна из пострадавших, женщина 1937 года рождения, скончалась на месте происшествия от полученных травм. Вторая женщина, 1950 года рождения, госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно оперативной группы работают на месте ДТП. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Хабаровского края напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения: контролировать обстановку вокруг автомобиля, особенно при движении задним ходом, быть внимательными вблизи зон возможного появления пешеходов.

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