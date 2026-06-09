Прокуратура в ЕАО взыскивает затраты на ликвидацию возгораний с поджигателей

Фото: Прокуратура ЕАО

Прокуратура инициировала взыскание с виновников ландшафтных пожаров средств, затраченных на их тушение. Проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности проведены по поручению прокурора области Дмитрия Седых в период обострения пожароопасной обстановки, сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Так, в Октябрьском районе зафиксирован ландшафтный пожар вблизи улицы Ленина села Благословенное, охвативший почти 6 га открытой местности. Ещё одно возгорание сухой травы произошло в селе Екатерино Никольское. Оперативное реагирование служб позволило предотвратить дальнейшее распространение огня, однако на тушение были направлены бюджетные средства.

Выяснилось, что оба пожара возникли из за действий местных жителей, поджёгших мусор и сухую растительность. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и оштрафованы. Прокуратура подала в суд иски о взыскании с них расходов на тушение пожаров.

По аналогичным основаниям иски направлены против ещё шести поджигателей в Биробиджане, Ленинском и Облученском районах. Надзорное ведомство контролирует ход рассмотрения всех дел.

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