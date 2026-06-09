Турпоток между Хабаровском и Фуюанем вырос в шесть раз

Фото: Ольга Григорьева

Пассажиропоток на маршруте между Хабаровском и китайским Фуюанем увеличился почти в шесть раз — и это только по данным теплохода «70 лет Победы». Причина роста — действующий до конца 2027 года безвизовый режим между странами, сообщает пресс-служба министерства транспорта Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

С июля стоимость проезда на теплоходе стала доступнее, также министерство края отмечает, что благодаря новым правилам взаимный турпоток вырос на 30 %. Хабаровск играет ключевую роль в развитии туризма: город служит отправной точкой для круизов и туров. В ближайшие годы планируется открытие пункта пропуска на Большом Уссурийском острове, что позволит нарастить поток путешественников. Строительство объекта контролирует губернатор Дмитрий Демешин.

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