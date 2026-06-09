Таксист похитил 85 000 рублей у пассажира в Хабаровске

Фото: Ольга Григорьева

Краснофлотский районный суд Хабаровска приговорил водителя такси к одному году лишения свободы условно за грабёж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Инцидент произошёл в феврале 2026 года, сообщает пресс-служба суда Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Подсудимый выполнял заказ через мобильное приложение для заказа такси. В ходе поездки пассажир сообщил, что ему поступают звонки с требованием перевести деньги. По прибытии на место пассажир попросил водителя сопроводить его к банкомату и воспользоваться его картой для перевода. Подсудимый воспользовался ситуацией: взял у пассажира 85 000 рублей и перевёл их на свой счёт, после чего скрылся на автомобиле.

В суде водитель признал вину и предоставил расписку о возмещении 70 000 рублей ущерба. Эти обстоятельства суд учёл как смягчающие. Помимо условного срока с испытательным периодом один год, на осуждённого возложены обязательства: не менять место жительства без уведомления контролирующего органа и до конца возместить ущерб потерпевшему.

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