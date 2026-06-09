В Хабаровске покупатель отсудил 159 000 руб. за бракованный двигатель

Фото: Ольга Григорьева

Железнодорожный районный суд Хабаровска взыскал с индивидуального предпринимателя М. 159 000 рублей в пользу гражданина В. за проданный неисправный контрактный двигатель, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Гражданин В. купил у ИП М. двигатель «Mitsubishi Canter FD501B 4M40» за 159 000 рублей. Продавец заверил, что агрегат исправен, пробег по Японии — 109 000 км, в России не эксплуатировался. По условиям магазина покупатель мог проверить двигатель в течение 10 дней.

При тестировании выявлены серьёзные дефекты: течь масла, дымление, нестабильная работа. Акт СТО подтвердил низкую компрессию в четвёртом цилиндре. Покупатель направил претензию о возврате денег, но продавец не отреагировал.

Суд удовлетворил требования истца: взысканы 159 000 рублей за товар, неустойка (1 % в день), 25 000 рублей компенсации морального вреда и 115 055 рублей штрафа. Дополнительно с ИП М. взыскана госпошлина 10 504 рубля в бюджет Хабаровска. Хабаровский краевой суд оставил решение без изменений.

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