В Амурске осудили экскаваторщика за гибель рабочего

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Амурский городской суд вынес приговор по делу о нарушении правил безопасности при выполнении строительных работ, повлёкшем смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

45 летний житель Амурска признан виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Осенью 2024 года он управлял гусеничным экскаватором на участке строительства газопровода в Амурском районе Хабаровского края и не убедился в отсутствии людей поблизости. В результате его действий 47 летний рабочий получил тяжкие травмы, приведшие к смерти.

Суд назначил осуждённому 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Дополнительно ему запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией гусеничного одноковшового экскаватора.

Государственное обвинение поддержано Амурской городской прокуратурой, следствие проведено следственным отделом по г. Амурску СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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