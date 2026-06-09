В Хабаровске проходит всероссийский фестиваль студенческого творчества

Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края

С 8 по 13 июня 2026 года в Хабаровске и Комсомольске на Амуре проходит XXXIV (V) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Участниками мероприятия стали 1 500 студентов из более чем 70 регионов страны. Фестиваль организован в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и приурочен к Году единства народов России. По словам губернатора Дмитрия Демешина, выбор Хабаровского края в качестве центра «Студвесны» подтверждает статус региона как одного из ведущих молодёжных и культурных центров Дальнего Востока.

Открытие состоялось в формате театрализованного концерта с участием 300 молодых коллективов и артистов из Хабаровского края, а также группы «Моя Мишель». За первый день фестиваль посетили более 15 000 человек.

Студенты представят работы в более чем 50 номинациях по 10 направлениям: от вокального и танцевального до медиа и арт проектов. В жюри вошли более 70 авторитетных экспертов в сфере искусства и культуры.

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