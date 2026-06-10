Хабаровск решает проблему заторов с помощью умных светофоров

Фото: Ольга Григорьева

Специалисты ожидают, что внедрение ИИ систем в светофоры поможет снизить количество пробок в Хабаровске. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам Дмитрия Нечаева, заместителя директора МУП «Научно производственный центр организации дорожного движения», интеллектуальные системы уже частично заменяют ручное управление, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сейчас порядка 300 светофоров города контролируются специалистами НПЦ ОДД. Искусственный интеллект, который внедряют с 2022 года, анализирует обстановку через камеры и датчики и корректирует работу светофоров.

В текущем году оборудование появится на 9 перекрёстках улицы Карла Маркса. На следующий год запланирована модернизация 40 светофоров на улицах Ленина, Пионерской, Павла Морозова и Краснореченской.

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