Суд признал право жительницы Хабаровского края на спорный участок земли

Фото: Борис Кокурин

Гражданка Г. обратилась в суд района имени Лазо Хабаровского края с требованием признать её право собственности на земельный участок, расположенный рядом с принадлежащей ей квартирой. По условиям сделки, квартира была приобретена после цепочки передач: сначала гражданка Т. подарила её У. без земли, затем У. продал жильё истцу. Собственник участка скончалась, наследников не объявилось, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Суд изучил доказательства, в том числе факт владения участком Т. до вступления в силу Земельного кодекса РФ. На основании Гражданского и Земельного кодексов РФ суд удовлетворил иск: собственник жилого помещения вправе претендовать на участок, необходимый для обслуживания недвижимости. Решение вступило в законную силу.

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