Детская школа искусств в Хабаровском крае ждёт масштабный ремонт

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края

В Ванино начался капитальный ремонт детской школы искусств — проект реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», об этом сообщает пресс служба Губернатора и Правительства Хабаровского края.Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Работы проходят в рабочем посёлке Ванинского района и должны завершиться до конца 2027 года. На ремонт выделено 160 млн рублей на два года, 110,6 млн из которых поступили из федерального бюджета.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрея Романченко, на текущий момент завершён демонтаж и зачистка. В ходе ремонта заменят окна, двери, отопление и вентиляцию, сделают звукоизоляцию музыкальных кабинетов, оборудуют актовый зал, театральное отделение и кабинеты ИЗО. Также закупят фототехнику для занятий. После обновления школу смогут посещать более 500 человек.

В рамках той же программы в 2026 году в Ванино отремонтируют Центр внешкольной работы: обустроят фасад, пандус, отремонтируют крыльца, заменят инженерные сети, закупят компьютеры, интерактивную доску и оборудование для туризма и робототехники. В прошлом году по госпрограмме в Чегдомыне выполнили капремонт районного Дома культуры, внешкольного центра и здания под новую балетную школу.

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