В Хабаровском крае потушили 13 пожаров

Фото: Ольга Григорьева

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 13 техногенных пожаров, из них пять произошли в жилых помещениях. Кроме того, зафиксировано два случая пала сухой растительности, один из которых отмечен на островной части города Хабаровска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

На территории всего Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожарные и спасательные подразделения пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно транспортных происшествий. Спасатели МЧС России трижды привлекались к проведению аварийно спасательных и других неотложных работ.

Также за отчётный период были зарегистрированы две туристские группы, в которых находились 20 человек, включая 15 детей.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru