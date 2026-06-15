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НовостиОбщество15 июня 2026 1:30

Зафиксирован один случай энцефалита и 3666 укусов клещей в Хабаровском крае

Обработано более 1600 гектаров, что составляет свыше 70 % от запланированных объёмов
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Алексей Денисов

Фото: Алексей Денисов

Официальный канал "Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю" представило данные мониторинга по клещевому вирусному энцефалиту на 11 июня 2026 года. С начала эпидемического сезона за медицинской помощью из за присасывания клещей обратились 3666 человек, в том числе 1418 детей. Зафиксирован один случай заболевания клещевым энцефалитом. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Для снижения численности клещей проводятся акарицидные обработки территорий. На данный момент обработано более 1600 гектаров, что составляет свыше 70 % от запланированных объёмов. Ведётся контроль за качеством противоклещевых мероприятий, в том числе в Хабаровске.

В случае обнаружения присосавшегося клеща нужно сразу обратиться в медучреждение по месту жительства.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru