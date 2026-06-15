Житель Хабаровска украл очки из магазина и продал их за 2 тысячи

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В Хабаровске из магазина в торговом центре на улице Ленинградской неизвестный похитил солнцезащитные очки стоимостью около 30 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился индивидуальный предприниматель — владелец товара, сообщает официальный канал "Полиция Хабаровска". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сотрудники отдела полиции № 4 выяснили, как произошло преступление. Подозреваемый примерял очки, а в момент, когда продавец обслуживала другого клиента, ушёл из магазина с похищенным товаром. Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские задержали 49 летнего жителя Кировского района.

Задержанный ранее был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Он отбывал наказание в местах лишения свободы. По словам мужчины, похищенные очки он продал незнакомцу на улице за 2 тысячи рублей и потратил деньги на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») с возможным наказанием до пяти лет лишения свободы.

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