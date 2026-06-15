Житель Хабаровского края оштрафован за уклонение от призыва

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Советско Гаванский городской суд Хабаровского края вынес приговор в отношении гражданина П., неоднократно не являвшегося по повесткам в военкомат без законных оснований. Мужчина уклонился от призыва на военную службу, сообщает официальный канал "Суды ХАбаровского края". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В ходе судебного процесса подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. При определении меры наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: явку с повинной, содействие следствию, молодой возраст обвиняемого, положительную характеристику с места жительства, а также то, что он осуществляет уход за больной престарелой родственницей. Отягчающие обстоятельства по делу отсутствуют.

На основании ч. 1 ст. 328 УК РФ суд назначил гражданину П. наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

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