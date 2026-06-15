В Комсомольске на Амуре суд разделил комнаты между совладельцами квартиры

Фото: Ольга Григорьева

Ленинский районный суд г. Комсомольска на Амуре Хабаровского края разрешил спор между совладельцами двухкомнатной квартиры. Истец К. (владелец 1/2 доли) требовал передать ему комнату большей площади с балконом из за невозможности пользоваться жильём. Ответчики З. и Б., владеющие второй половиной доли, настаивали на сохранении комнаты с балконом за собой — они проживали в ней с момента покупки, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

При рассмотрении дела суд учитывал сложившийся порядок пользования жильём, нуждаемость сторон и планировку квартиры, а также опирался на разъяснения Верховного Суда РФ. По итогам разбирательства истцу К. передали комнату меньшей площади, а ответчикам — комнату с балконом.

В части использования балкона суд отметил невозможность установления общего порядка: доступ к нему возможен только через комнату ответчиков. Совместное использование балкона нарушило бы принцип изолированности жилого помещения.

Решение суда оставлено без изменений апелляционной инстанцией.

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