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НовостиОбщество15 июня 2026 3:30

В Вяземском районе выявили нарушения миграционного законодательства

В ходе рейдов проведено 36 проверочных мероприятий
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Ольга Григорьева

Фото: Ольга Григорьева

Полиция Вяземского района подвела итоги оперативно профилактического мероприятия «Нелегал 2026». В ходе рейдов проведено 36 проверочных мероприятий, сообщает официальный канал "Полиция вяземского района". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В результате проверок составлено 9 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства РФ, нарушители оштрафованы. Полицейские также приняли два решения о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Помимо этого, в отношении трёх иностранцев подготовлены представления о запрете въезда в страну в будущем.

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