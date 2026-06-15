В Магаданской области 18 человек эвакуированы при пожаре девятиэтажного дома

Фото: Официальный канал «МЧС Магаданской области»

Утром 15 июня в посёлке Синегорье загорелся девятиэтажный дом. Сообщение в Службу спасения поступило от очевидцев около 09:00. Когда пожарные прибыли на место, из окна третьего этажа шёл густой чёрный дым, квартира была объята пламенем, а в подъезде наблюдалось сильное задымление, сообщает официальный канал "МЧС Магаданской области". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Из соседних квартир эвакуировались 18 человек. Один из жильцов шестого этажа не смог покинуть квартиру самостоятельно: пожарные с помощью спасательного устройства вывели его на улицу. Пострадавших нет. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 55 кв. м.

Дознаватель МЧС России установил, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяйка квартиры утром плохо затушила сигарету, а затем ушла на работу. Из за позднего вызова огнеборцев квартира выгорела полностью.

МЧС России рекомендует: не курить в помещении, особенно в состоянии усталости или под воздействием алкоголя; убедиться, что сигарета полностью потушена; установить в доме автономный пожарный извещатель.

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