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НовостиОбщество15 июня 2026 5:00

Прокуратура помогла жителю ЕАО добиться обустройства дороги

Житель ЕАО пожаловался на отсутствие подъездной дороги к земельному участку
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Ольга Григорьева

Фото: Ольга Григорьева

Прокуратура Биробиджанского района провела проверку по обращению жителя села Жёлтый Яр: мужчина пожаловался на отсутствие подъездной дороги к земельному участку, выделенному для индивидуального жилищного строительства, сообщает официальный канал "Прокуратура ЕАО". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Отсутствие дороги создавало препятствия для начала строительных работ, а также осложняло доступ экстренных служб к участку. После изучения обстоятельств дела прокуратура направила в Биробиджанский районный суд ЕАО исковое заявление с требованием обустроить автомобильную дорогу к земельному участку заявителя.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас прокуратура района контролирует исполнение судебного решения.

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