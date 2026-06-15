Прокуратура помогла жителю ЕАО добиться обустройства дороги

Фото: Ольга Григорьева

Прокуратура Биробиджанского района провела проверку по обращению жителя села Жёлтый Яр: мужчина пожаловался на отсутствие подъездной дороги к земельному участку, выделенному для индивидуального жилищного строительства, сообщает официальный канал "Прокуратура ЕАО". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Отсутствие дороги создавало препятствия для начала строительных работ, а также осложняло доступ экстренных служб к участку. После изучения обстоятельств дела прокуратура направила в Биробиджанский районный суд ЕАО исковое заявление с требованием обустроить автомобильную дорогу к земельному участку заявителя.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас прокуратура района контролирует исполнение судебного решения.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru