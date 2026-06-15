В Хабаровском крае появились первые стобалльники ЕГЭ

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

Хабаровский край получил первые результаты единого государственного экзамена основного периода. По дисциплинам химия, литература и история 10 школьников показали максимальный результат в 100 баллов, ещё свыше 30 выпускников преодолели порог в 95 баллов, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Единственный в регионе стобалльник по истории — Андрей Соколов, выпускник школы № 16 Комсомольска на Амуре. По литературе максимальные баллы получили Дарья Трофимова (лицей «Ритм») и Мария Беляева (Экономическая гимназия Хабаровска).

Семь выпускников добились высшего результата по химии: Софья Мусатова (школа № 30), Алексей Муренький (Лицей инновационных технологий), Даниил Дегтярь (лицей «Ступени»), Стефания Кузнецова (гимназия № 4), а также Кристина Чернова, Ярослав Ахметов и Ангелина Маншилина (школа № 12).

Министерство образования и науки края уточнило, что выпускники со 100 балльным результатом могут рассчитывать на получение денежной премии имени Н. И. Гродекова.

Ближайшие итоги ЕГЭ по русскому языку станут известны не позднее 23 июня. Сейчас выпускники сдают экзамены по географии, биологии и иностранным языкам (письменная часть). Публикация результатов по географии и биологии запланирована не позднее 1 июля, по иностранным языкам — до 3 июля.

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