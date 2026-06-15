Жительница Хабаровского края получила условный срок за фиктивных детей

Фото: Маргарита Сурина

24 летняя жительница Хабаровска признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина предоставила ложные сведения о рождении троих несуществующих детей и получила более 3 млн рублей пособий и материнского капитала, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По данным следствия, в октябре 2018 года обвиняемая привлекла знакомую для посещения отдела ЗАГС Индустриального района города с целью подтверждения факта рождения двоих сыновей. На основании фиктивных данных были выданы две справки формы № 1 и два свидетельства о рождении. В июле 2020 года аналогичным образом она зарегистрировала рождение несуществующей дочери в отделе ЗАГС Краснофлотского района.

На основании этих сведений КГКУ «Хабаровский центр социальной поддержки населения» и Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО выплатили женщине более 3 млн рублей за период с 2019 по 2024 год. Средства были израсходованы осуждённой по собственному усмотрению.

Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил женщину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также с неё взыскан ущерб в размере 1 541 568 рублей 57 копеек в пользу КГКУ «Хабаровский центр социальной поддержки населения» и 1 785 215 рублей 90 копеек в пользу Отделения Социального фонда России.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.

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