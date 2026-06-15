В Хабаровском крае мужчина стрелял в обидчика через дверь

Фото: Маргарита Сурина

23 летний житель Ульчского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство и причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина использовал огнестрельное оружие во время конфликта, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Инцидент произошёл в начале августа в селе Нижняя Гавань. Обвиняемый пришёл к мужчине, с которым накануне подрался. Местные жители, заметив у него огнестрельное оружие, укрылись в доме. Один из них заблокировал дверь, второй спрятался в комнате.

Обвиняемый выстрелил через запертую деревянную дверь. Основной потерпевший успел уклониться от пули, но пострадал другой мужчина, находившийся в помещении: он получил ранения бедра и руки. Считая, что обидчик убит, стрелок покинул место происшествия.

Прокуратура Ульчского района утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом) и п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия). Уголовное дело направлено в Ульчский районный суд Хабаровского края. Следствие проводилось Николаевским на Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

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