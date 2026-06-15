Семейный фестиваль «МамаФест 2026» ждёт хабаровчан 20 июня

Фото: Организаторы фестиваля «МамаФест-2026»

В Хабаровске 20 июня пройдёт масштабный фестиваль «МамаФест 2026», нацеленный на поддержку семьи и традиционных ценностей. Мероприятие объединит будущих родителей, молодые семьи с детьми и старшее поколение, сообщает пресс-служба ГУбернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Фестиваль развернётся в Городском дворце культуры (ул. Ленина, 85) с 10:00 до 19:00. Пространство разделят на пять тематических зон.

В зоне для беременных пройдут лекции о подготовке к родам и материнству, правильном питании и гимнастике. Гости смогут проконсультироваться с врачами и получить подарки.

Семьи с детьми посетят площадку со специалистами по раннему развитию и детскому массажу. Программа включает мастер классы и игровые техники по вопросам сна, прикорма и грудного вскармливания.

Зона планирования и ЭКО предложит встречи с репродуктологами и психологами. В «мужском уголке» отцы смогут послушать лекции по психологии отцовства и финансовой грамотности, а также освоить практические навыки ухода за ребёнком.

Большая развлекательная зона объединит игровые площадки для детей, творческие мастер классы для взрослых и малышей, выставку товаров, ярмарку хендмейда и зону обмена детскими вещами.

Наталия Гребенюк, начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края, подчеркнула важность мероприятия для популяризации семейных ценностей и создания среды для обмена опытом между родителями.

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