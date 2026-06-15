Ортопеды и травматологи обсудили лечение травм на конференции в Хабаровске

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровске прошла международная юбилейная научно практическая конференция «Травматология и ортопедия Дальнего Востока: интеграция образования, науки и практики», посвящённая 25 летию кафедры травматологии и ортопедии с курсом военно полевой хирургии. Цель мероприятия — выработать решения для повышения качества и доступности специализированной помощи пациентам с травмами опорно двигательной системы, что соответствует нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Более 200 специалистов из России, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Молдовы представили свыше 70 докладов за два дня работы. Обсуждались: диагностика и лечение повреждений опорно двигательной системы; высокотехнологичная медицинская помощь; помощь пострадавшим в боевых действиях; инфекционные осложнения при эндопротезировании; роботизированные системы в травматологии; детская травматология и помощь в отдалённых районах.

В рамках программы разобрали клинические случаи, рассмотрели навигацию при эндопротезировании, методы реабилитации и остеосинтез при переломах. Впервые прошла секция молодых учёных с участием более десяти аспирантов врачей.

По итогам конференции издан сборник с более чем 50 тезисами. Выставка фармкомпаний и производителей медоборудования позволила ознакомиться с новыми инструментами, системами навигации и имплантами. Участники поддержали внедрение высоких технологий, развитие реабилитации и укрепление связей между медучреждениями ДФО.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ИПКСЗ Валерий Воловик подчеркнул важность создания межрегионального центра гнойной остеологии и системы реабилитации после операций.

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