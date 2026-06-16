В Хабаровском крае потушили 16 техногенных возгораний

Фото: Ольга Григорьева

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны отреагировали на 16 техногенных пожаров, 3 из которых произошли в жилых помещениях. Также зарегистрировано 5 случаев пала сухой растительности, включая 1 случай на островной части города Хабаровска.

В Хабаровске на улице Руднева сгорела деревянная баня площадью 100 кв. м. Пожар ликвидировали за 2 часа 15 минут, пострадавших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.

Ещё один инцидент произошёл в Комсомольске на Амуре: на Бульваре Юности в электрощитовой четвёртого этажа горел кабель (площадь — 2 кв. м). Благодаря оперативным действиям огнеборцев, с использованием индивидуальных спасательных устройств, удалось спасти двоих детей. Пожар потушили за 25 минут, никто не пострадал.

Особый противопожарный режим действует на всей территории Хабаровского края.

За отчётный период пожарные и спасательные подразделения 7 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Один раз спасатели МЧС привлекались для выполнения аварийно спасательных работ.

Кроме того, на маршрутах зарегистрированы 4 туристские группы — всего 43 человека, среди них 26 детей.

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