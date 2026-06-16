В Хабаровском крае идут поиски пропавших у рек Нимелен и Упагда

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае спасатели МЧС ведут поиски двух пропавших мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По обращению районного отдела полиции Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю подключилось к обследованию водоёма. 12 июня на Хорпинской протоке во время рыбалки пропали двое мужчин — 44 и 46 лет. По предварительной информации, они отправились ставить сеть и не вернулись. Группа водолазов поисково спасательного отряда из Комсомольска на Амуре совершила 4 спуска за день, обследовав 1 200 кв. м дна и акватории. Поиски не дали результатов и продолжаются.

Ещё один поиск ведётся в районе им. Полины Осипенко: 45 летний мужчина ушёл с зимовья вверх по течению реки Нимелен и пропал. За сутки спасатели и полиция обследовали 3 км акватории и берега реки Упагда, разобрали 4 залома из деревьев и веток. В общей сложности осмотрено 21 км реки и разобрано 10 заломов. Работы продолжаются.

МЧС России напоминает о правилах безопасности на воде: купайтесь только в оборудованных местах; не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; не оставляйте детей без присмотра у водоёмов; перед выходом на воду проверяйте прогноз погоды и исправность судна; используйте спасательные жилеты при нахождении на маломерном судне.

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