В Хабаровском крае осудили мужчину за преступление, повлёкшее смерть человека

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Хабаровский районный суд Хабаровского края вынес обвинительный приговор 21 летнему местному жителю по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года в селе Восточное на улице Центральной произошёл конфликт между двумя мужчинами. Потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, издевался над престарелыми родителями: закрывал их на холодном балконе. В ходе ссоры осуждённый нанёс ему многочисленные удары, затем усадил потерпевшего на лавочку и покинул место происшествия. От полученных травм мужчина скончался.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Предварительное расследование проводилось Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского района.

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