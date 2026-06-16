В Хабаровском крае за сутки зафиксировали 307 нарушений ПДД

Фото: Железная Валерия

15 июня 2026 года в Хабаровском крае произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Среди происшествий отмечены 3 столкновения автомобилей, 2 съезда транспортных средств с дороги, 1 наезд на велосипедиста, а также наезд на пешехода, повлёкший смерть человека.

Сотрудники Госавтоинспекции за сутки выявили 307 нарушений правил дорожного движения. В их числе — 18 случаев управления ТС в состоянии опьянения (7 случаев зафиксировано в Хабаровске). Данные нарушения подпадают под ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.

Также инспекторы зафиксировали 17 случаев непропуска пешеходов на переходах, из которых 9 произошли в Хабаровске (ст. 12.18 КоАП РФ), 30 нарушений правил перехода со стороны пешеходов (6 случаев в Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ) и 19 случаев управления ТС без права управления (3 случая в Хабаровске, ч. 1, 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Госавтоинспекция Хабаровского края призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения для снижения аварийности на дорогах.

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