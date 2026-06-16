В Хабаровском крае произошло смертельное ДТП на трассе «Уссури»

Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

15 июня в Бикинском районе Хабаровского края на федеральной трассе А 370 «Уссури» произошло смертельное ДТП, сообщает официальный канал "Госавтоинспекция Хабаровского края". Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Авария случилась в 23:08 на участке 221 км + 220 м автодороги Хабаровск — Владивосток. Водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1967 года рождения, двигаясь в направлении Владивостока, совершил наезд на пешехода.

Пострадавшим оказался местный житель села Лесопильное 1960 года рождения. Он шёл по обочине дороги в попутном с автомобилем направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Инспекторы установили, что в зоне ДТП отсутствует искусственное освещение, а на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными при движении в тёмное время суток, а пешеходам — использовать световозвращатели на неосвещённых участках дорог.

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