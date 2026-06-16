В Амурском районе Хабаровского края изъяли крупную партию рыбы

Фото: Полиция Хабаровского края

В Амурском районе в рамках операции «Путина 2026» полицейские изъяли крупную партию фрагментов рыбы осетровых пород, сообщает официальный канал "Полиция Хабапровского края". Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29 летнего безработного жителя села Ачан. При проведении обыска в доме подозреваемого обнаружена холодильная камера, в которой находились фрагменты калуги и осетра. Общий вес изъятой рыбы превысил 311 кг.

По словам задержанного, он нашёл мешки с рыбой на обочине дороги и планировал использовать её для личного потребления. Согласно оценке специалистов, ущерб, причинённый государству в результате незаконного оборота водных биоресурсов, составил более 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота осетровых видов рыб. Правоохранительные органы продолжают проверку и устанавливают возможные каналы поступления рыбы.

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