Из-за сжигания мусора в небольшой бочке загорелся целый остров Кабельный в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На острове Кабельный в Хабаровске из за небрежности дачника произошло серьёзное возгорание сухой травы. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, мужчина решил сжечь бытовой мусор в металлической бочке вопреки действующему особому противопожарному режиму. Он поместил отходы в ёмкость, поджёг их и накрыл листом металла. Сначала наблюдал за горением с веранды, затем ушёл в дом — в этот момент бочка опрокинулась, а горящие отходы воспламенили сухую растительность.

Самостоятельные попытки потушить огонь не дали результата, и мужчина вызвал спасателей. Сотрудники МЧС России и городские спасатели ликвидировали горение на протяжении 3 километров. Виновник происшествия признал свою причастность при опросе.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Помимо штрафа, ему может грозить возмещение расходов на ликвидацию возгорания.

МЧС России призывает жителей Хабаровского края строго соблюдать требования особого противопожарного режима: запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и травы, использование мангалов и проведение огневых работ. Родителям рекомендуется разъяснить детям опасность игр с огнём.

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