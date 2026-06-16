Новые поставки бензина в Советско-Гаванский и Ванинский районы

Фото: Официальный канал Губернатора Дмитрия Демешина

В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края стабилизируется ситуация с поставками бензина. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, для АЗС муниципалитетов закуплено 420 тонн бензина: 180 тонн АИ 95 и 240 тонн АИ 92. Из этого объёма 120 тонн уже отправлены по железной дороге. В ближайшие 2–3 дня двумя автовозами доставят ещё 65 тонн АИ 92 и АИ 95.

Министр энергетики края Герман Тютюков пояснил, что из 15 действующих АЗС на территориях районов по 6 станциям ограничена выдача топлива физлицам. Это необходимо для бесперебойной заправки транспорта социальных направлений — МЧС, скорой помощи, пожарных служб. Договоры на обслуживание заключены именно с этими АЗС.

По 9 оставшимся станциям отпуск бензина населению ведётся без серьёзных ограничений, но на некоторых введены временные меры: топливо отпускают только в бак автомобиля либо не более 30 литров за раз. Это нужно, чтобы не допустить искусственного дефицита.

Перебоев с поставками дизельного топлива нет, дефицита по нему не зафиксировано. Правительство края держит ситуацию под круглосуточным контролем.

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