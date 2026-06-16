В Хабаровске из-за мусора у побережья вышел из строя скоростной теплоход на Фуюань

Фото: Ольга Григорьева

Скоростной теплоход на международном направлении временно не выполняет рейсы из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

После неблагоприятных погодных условий у побережья Хабаровска выросло количество плавающего мусора. При попадании постороннего предмета в водомётную систему произошло повреждение одного из узлов двигательной установки. Судно выведено из расписания до завершения ремонтных работ и технической проверки.

Перевозчик организовал поставку необходимых комплектующих. После их получения специалисты проведут ремонт, монтаж и обязательную проверку судна. Ориентировочно рейсы возобновятся до 26 июня, точная дата будет объявлена позже.

На время приостановки рейсов пассажиры могут добраться до Фуюаня на китайском судне. Билеты оформляются через туристические компании, специализирующиеся на поездках по этому направлению. Перевозчик принимает меры для выполнения ремонта в максимально короткие сроки. Безопасность пассажиров остаётся приоритетом.

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