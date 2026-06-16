Студенческие отряды Хабаровского края начали 67 й трудовой семестр

Фото: Российские студенческие отряды

Более 1 000 студентов Хабаровского края приступят к работе в рамках 67 го летнего трудового семестра студенческих отрядов. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». На торжественном открытии в Молодёжном досуговом центре Хабаровска собрались 300 бойцов движения, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Старт трудового семестра по всей стране был дан 12 июня, в День России. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что за более чем полвека через студенческие отряды прошли свыше 20 млн человек, а ключевые ценности движения — уважение к труду, товарищество и взаимовыручка — сохраняются до сих пор.

В числе ключевых направлений работы студентов: строительство космодрома «Восточный», сервисный проект на Сахалине, работа проводниками на РЖД и вожатыми во Всероссийском детском центре «Океан».

Региональное отделение «Российских студенческих отрядов» в Хабаровском крае действует с 2011 года, объединяя 8 штабов учебных заведений. В 2025 году через него прошли 1 674 бойца, задействованных в строительстве, медицине, педагогике, сельском хозяйстве и на железнодорожном транспорте.

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