Автобус № 17 в Хабаровске изменит маршрут из за ремонта переезда

Фото: Таисия Субботина

С 19:10 16 июня до 02:10 17 июня в Хабаровске изменится схема движения автобуса маршрута № 17 «Госбанк – Спиртзавод». Причина — ремонтные работы на железнодорожном переезде по улице Салтыкова Щедрина, сообщает пресс служба администрации города Хабаровска. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

На время проведения работ сквозное движение автотранспорта через переезд будет закрыто. В связи с этим автобус № 17 будет курсировать только до железнодорожного переезда, не доезжая до конечной остановки.

Актуальную информацию о движении транспорта, в том числе прогноз прибытия к конкретным остановкам, можно получить на интернет сайте «Транспорт27.рф».

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