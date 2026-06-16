Хабаровский край представил свои инициативы на конференции

Фото: Правительство Камчатского края

Делегация Хабаровского края приняла участие в XI Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» в Петропавловске Камчатском. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Семья» с участием всех 11 дальневосточных регионов. сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В состав делегации вошли представители министерства социальной защиты, здравоохранения, главного управления социального развития и иных ведомств края.

Министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев на пленарном заседании подчеркнул: решение демографических задач требует объединения усилий государства, бизнеса и общества. В регионе действуют 23 меры поддержки семей с детьми (более половины — для многодетных). С 1 января введены: выплаты студенткам при рождении ребёнка (ежемесячная и единовременная); выплата 300 тыс. рублей при рождении пятого и следующих детей.

Также запущен проект «Молочная кухня» (с 1 декабря 2025 года): беременные получают компенсацию до 3 500 рублей в месяц на молоко и молочную продукцию. Участницами стали около 400 женщин.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что в ДФО рождаемость выше среднероссийской: коэффициент 1,43 против 1,36 по стране, доля третьих и последующих детей — 35 % от общего числа рождений.

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